Ubriaco nel Comune di Terni con bastone

(ANSA) - TERNI, 8 LUG - In stato di ubriachezza, ha brandito un bastone in legno lungo oltre un metro all'interno degli uffici del Comune di Terni, ma è stato disarmato: protagonista dell'episodio avvenuto nella tarda mattinata di oggi, un cinquantenne di origini romane, già noto per episodi simili, denunciato dalla polizia locale per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

All'uomo, oltre alla denuncia, è stata contestata anche la violazione dell'ubriachezza manifesta. Gli agenti sono intervenuti a palazzo Spada dopo la segnalazione che l'uomo stava brandendo il bastone verso alcuni dipendenti comunali, per attirare l'attenzione con lo scopo di ottenere un appuntamento con il sindaco Leonardo Latini, ritenendo ciò l'unico modo per risolvere la sua condizione di disagio. Una volta disarmato è stato condotto al comando. Il bastone è stato sequestrato.