Con le clinics del Berklee già clima UJ

Con l'apertura dei corsi del Berklee College of Music di Boston da domani a Perugia si respira il clima di Umbria Jazz.

Alle clinics della più famosa scuola di musica americana sono iscritti 210 studenti, in maggioranza italiani, ma anche australiani, canadesi, sudamericani, israeliani, kazaki, russi, estoni e addirittura un gruppo dalle Isole Mauritius.

I corsi del Berklee a Umbria Jazz si tengono da 34 anni e permettono di studiare musica con un metodo didattico che ha dato buoni frutti: dall'anno della fondazione, il 1945, per il Berklee sono passati, tra i tanti, Diana Krall, John Scofield, Bill Frisell, Branford Marsalis, Esperanza Spalding, Steve Vai, Gary Burton, Chaka Khan, Tony Bennett, Joe Zawinul, Joe Lovano, Pat Metheny. Complessivamente i diplomati del Berklee hanno vinto nelle loro carriere oltre 250 Grammy Awards.