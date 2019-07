Bilancio di sostenibilità all'Ast

(ANSA) - TERNI, 8 LUG - Meno rifiuti, meno gas ad effetto serra, meno consumi di energia: sono alcune delle buone performance raggiunte negli ultimi anni dall'Ast di Terni, che per la prima volta nella sua storia ha redatto il proprio bilancio di sostenibilità. Il report è stato presentato a Roma dall'amministratore delegato dell'acciaieria, Massimiliano Burelli, e dal direttore dello stabilimento, Massimo Calderini.

"La sostenibilità in tutte le sue accezioni, ambientale, sociale, economica, è per Ast un valore e al tempo stesso una strategia - ha spiegato Burelli - per questo Ast pur non rientrando tra soggetti per i quali la legge prevede tale adempimento come obbligatorio, volontariamente ha deciso di presentare il rapporto di sostenibilità. Un atto di trasparenza e di responsabilità sociale".

Il report contiene una serie di indicatori di circolarità che misurano le performance rispetto agli obiettivi della strategia dell'Ue per l'economia circolare.