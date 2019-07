200 giovani musicisti per Music Fest

(ANSA) - PERUGIA, 8 LUG - Oltre 200 giovani musicisti da Europa, Asia e America sono attesi nel capoluogo umbro per la 14/a edizione del Music Fest Perugia, il festival di musica classica che, sotto la direzione artistica della pianista Ilana Vered, andrà in scena dal 24 luglio al 20 agosto.

Nell'arco di quasi un mese si succederanno decine di eventi (concerti con orchestra, recitals, maratone musicali, opera e arie di opera, masterclasses, master recitals e la serie 'Prodigies' con piccoli prodigi) con musicisti-studenti che arrivano dai migliori conservatori del mondo, affascinati dalla cultura italiana, per imparare da professori di caratura internazionale, circa 40, tra cui Jan Jiracek Von Armin, Markus Groh, Alex Braginsky, Jerome Lowenthal, John Perry e Boris Slutsky.

Diverse le location: oltre alla Sala dei Notari e alla Basilica di San Pietro sono coinvolte anche la sala del Consiglio della Provincia di Perugia, l'Oratorio di santa Cecilia e la Chiesa di Santo Spirito, novità di quest'anno.