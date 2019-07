Ingegneri donano il sangue a Terni

(ANSA) - TERNI, 5 LUG - Ingegneri della provincia di Terni in ospedale per donare il sangue: su invito del presidente dell'Ordine Simone Monotti, un gruppo di iscritti si è recato al Sit-Servizio immunotrasfusionale del Santa Maria. Altri lo faranno nei prossimi giorni in base alle personali esigenze.

La volontà di concentrare le donazioni nei mesi estivi, quando normalmente tende ad accentuarsi la carenza di sangue - spiega una nota dell'azienda ospedaliera - si è concretizzata per la prima volta a luglio del 2018 ed ora, alla luce delle crescenti adesioni da parte degli iscritti, il consiglio dell'Ordine degli ingegneri sta pensando di pianificare per il prossimo anno 'il mese della donazione', in modo da distribuire le donazioni liberamente nell'arco del mese di luglio.