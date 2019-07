50/o del gemellaggio Assisi-S.Francisco

(ANSA) - PERUGIA, 5 LUG - Una serie di appuntamenti per onorare un rapporto di gemellaggio ormai storico che, dopo 50 anni, è stato rinsaldato con una dichiarazione congiunta siglata lo scorso settembre in occasione della visita istituzionale di una delegazione del Comune di Assisi a San Francisco: stamani a Perugia, nella sede della Giunta regionale di Palazzo Donini, il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, Chiara dall'Aglio di Sviluppumbria, Gianpiero Rasimelli, direttore della Fondazione Umbria Jazz, hanno illustrato il programma delle celebrazioni che si terranno dal 9 all'11 luglio in occasione della visita ad Assisi e in Umbria di una delegazione di San Francisco guidata dal vicesindaco della città, Catherine Stefani.

Le due città quindi, si impegnano a mantenere il forte legame costruito nel lontano 1969 e a rafforzare i rapporti nei vari ambiti che riguardano l'amministrazione del territorio