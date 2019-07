Sisma, 4mln 900 mila euro per le imprese

(ANSA) - PERUGIA, 4 LUG - "E' stato pubblicato il bando per il finanziamento degli investimenti delle imprese di tutti i settori produttivi ubicate o che si localizzano in uno dei 17 comuni umbri maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017": lo comunica il presidente della Regione Umbria e vice commissario alla ricostruzione Fabio Paparelli.

"Si tratta di un avviso pubblico che prevede una dotazione complessiva di 4 milioni 900 mila euro - spiega - che per il 40%, pari a 1milione 960 mila euro, è oggetto di specifiche riserve in favore delle imprese dei comuni di Norcia Cascia, Preci e Monteleone di Spoleto. Si tratta di una importante opportunità per il sostegno allo sviluppo dei territori del cratere sismico che, nel rispetto delle previsioni del Decreto ministeriale 10 maggio 2018, vede una specifica dotazione a favore delle imprese del settore agricolo, pari al 10% delle assegnazioni complessive per l'Umbria".