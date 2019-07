Trovato con un manganello nell'auto

(ANSA) - TERNI, 3 LUG - Fermato dai carabinieri dopo una manovra azzardata, è stato trovato in possesso, all'interno dell'auto, di un manganello in legno con impressa sull'impugnatura l'inequivocabile scritta 'Scoccia capocce': per questo un 31enne è stato denunciato dalla sezione radiomobile del Nor della compagnia di Terni per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nei suoi confronti, oltre alla sanzione per il sorpasso vietato, è scattato anche il ritiro immediato della patente.

Il giovane - riferisce l'Arma - ha sorpassato tre auto in corrispondenza di un incrocio, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica orizzontale e verticale. I militari hanno assistito alla manovra, essendo impegnati in un posto di controllo della circolazione e hanno così inseguito l'auto, fermandola in un'area di servizio poco distante. Durante la perquisizione del veicolo, nel vano bagagliaio, sotto alcuni effetti personali, è stato quindi scoperto il manganello, poi sequestrato.