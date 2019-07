Ranocchia al Valnerina Summer Camp

(ANSA) - TERNI, 3 LUG - Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter ed ex della Nazionale in visita alla prima edizione del Valnerina Summer Camp: il 31enne nerazzurro, nato ad Assisi, è stato ospite dell'iniziativa promossa dall'Asd Ferentillo-Valnerina. "E' stato un grande piacere aver conosciuto questa splendida realtà - ha detto il difensore - ho visto molti bambini felici di migliorarsi sul campo di calcio, segno che il percorso intrapreso dal presidente Antonio Cardona e dai suoi collaboratori è quello giusto". Ad attendere il giocatore tanti bambini che hanno partecipato alla prima edizione del camp, al quale hanno lavorato quattro ex professionisti e protagonisti con la maglia della Ternana come Romeo Papini, Romano Tozzi Borsoi, Salif Dianda e Maximiliano Cejas, oltre al preparatore dei portieri Daniele Grillini.