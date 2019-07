Prima edizione di "Cascia fiorita"

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 3 LUG - Sono 91 gli iscritti alla prima edizione di "CasciafioRita - Balconi fioriti, giardini, negozi in fiore 2019", il concorso "green" organizzato dal Comune di Cascia e la Pro Loco Cascia - Roccaporena per valorizzare e abbellire la città attraverso il decoro floreale.

Ad essere allestiti sono stati davanzali, balconi, vicoli, scale, aiuole, vetrine, dehor di privati o attività commerciali/imprenditoriali e particolari architettonici della città in generale. Un fotografo ha immortalato le 91 composizioni e le foto sono state caricate sulle pagine social (Facebook e Instagram) della Pro loco, dove potranno essere votate fino alle ore 12 del prossimo 9 agosto 2019.

Ad ogni partecipante è assegnato un apposito cartellino identificativo, così da essere ben riconoscibile alla comunità locale e ai turisti, che potranno ritirare la mappa di "CasciafioRita" per visitare e vedere di persona le creazioni esposte.