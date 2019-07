Musica, torna Rockin'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 1 LUG - Anche l'estate 2019 si caratterizza "Nel segno di Rockin'Umbria". Vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica e sottoculture giovanili in Umbria negli anni '80 e '90, Rockin' Umbria continua a percorrere il nuovo cammino intrapreso nelle ultime edizioni. Con il patrocinio e il supporto del Comune di Umbertide, in collaborazione con l'associazione culturale St.Art, l'etichetta indipendente To Lose La Track, l'associazione Effetto Cinema, nel 2019 il festival ritorna sperimentando ancora una formula articolata tra luglio e agosto e seminando germi di "culturazioni" in varie città dell'Umbria: Umbertide naturalmente, storica sede di memorabili edizioni del festival insieme a Perugia, ma anche Terni.

Si inizia al Fat Art Club\Caos di Terni martedì 2 luglio alle ore 21.30 con il concerto di Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL.