Due anteprime l'11 luglio per UJ 19

(ANSA) - PERUGIA, 1 LUG - Umbria Jazz 19, in programma a Perugia dal 12 al 21 luglio, inizierà con due anteprime l'11 luglio.

Alle 18 in Piazza Bellini a Ponte San Giovanni, abbinamento tra musica e gastronomia con la band di Michael Supnick e dalle 21 in Piazza IV Novembre, Wee Willie Walker & The Anthony Paule Soul Orchestra e Con Brio.

Dal Massachusetts di cui è originario Michael Supnick si è trasferito nel 1986 in Italia dove si è accreditato come uno dei più autorevoli interpreti del jazz delle origini, dal Dixieland allo Swing. Una attività intensa, quella del trombettista, trombonista, cornettista e cantante americano, tra cinema, sigle televisive e radiofoniche, jingle, dischi e tour (tra gli altri, con Lino Patruno, Renzo Arbore, Larry Franco e alla guida della sua Sweetwater Jazz Band). L'evento sarà anche l'occasione di dare il benvenuto ai numerosi ragazzi che frequentano le Clinics del Berklee College of Music.