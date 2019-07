110 Km su monti in Siberia, sfida vinta

(ANSA) - TERNI, 1 LUG - Centodieci chilometri percorsi sui monti Altai, in Siberia, lontano da tutto e tutti, in 34 ore e 54 minuti di viaggio tra lo start e il traguardo: è la sfida al limite vinta da Alessandro Samsa, atleta rossoverde della Ternana Marathon Club, tra i partecipanti dell'Altai Ultra-Trail, la prima ultramaratona di montagna organizzata nel più selvaggio di tutti i percorsi in Russia.

Le gare - spiega la stessa associazione sportiva dilettantistica - si svolgono sul territorio del Parco naturale di Belukha, in un percorso che non attraversa nessun terreno toccato dalla civiltà, tanto che città più vicina si trova a 450 chilometri dal punto di partenza. Il monte Belukha (ad oltre 4.500 metri) è il punto più alto di Altai e di tutta la Siberia, ai piedi del quale c'è il lago Akkem, la cui temperatura dell'acqua non è superiore a 4,5 gradi anche a luglio. In questo paradiso, la maglia rossoverde della Ternana Marathon Club è arrivata grazie ad Alessandro.