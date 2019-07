Ordinati due nuovi sacerdoti a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 GIU - Con don Giosuè Busti e don Giordano Commodi, ordinati presbiteri diocesani dal cardinale Gualtiero Bassetti il pomeriggio del 29 giugno nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, il presbiterio perugino-pievese si compone di 111 membri. A tutti loro si è rivolto il cardinale nell'omelia pronunciata nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità dei Ss. Pietro e Paolo.

Il card.Bassetti ha presieduto la celebrazione insieme al vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, al vescovo in Guatemala mons. Mario Bernardo Fiandri e a numerosi sacerdoti. Il servizio liturgico è stato animato dai seminaristi del Pontificio Seminario Umbro "Pio XI" di Assisi e dagli allievi dell'Almo Collegio Capranica di Roma dove don Giosuè ha studiato in quest'ultimo anno. Il Coro diocesano giovanile "Voci di Giubilo" diretto da don Alessandro Scarda, parroco di San Barnaba dove don Giordano presta servizio pastorale, ha animato la liturgia.