Cofondatrice Vetrya tra 100 donne leader

(ANSA) - TERNI (ORVIETO), 29 GIU - C'è anche Katia Sagrafena, cofondatrice e direttore generale del gruppo Vetrya di Orvieto, tra le 100 donne leader italiane del 2019 selezionate da Forbes.

L'edizione italiana della rivista l'ha scelta infatti insieme ad altre figure "vincenti" del mondo economico, imprenditoriale, sportivo, scientifico e dello spettacolo per "rappresentare il meglio dell'Italia al femminile".

"Onoratissima di essere stata selezionata da Forbes tra le 100 donne leader italiane. Vorrei dedicare questo riconoscimento a tutto il team Vetrya (la migliore squadra di sempre), a Luca per aver declinato per me la parole amore con emozione, condivisione e innovazione" ha commentato la Sagrafena sui social, rivolgendo un pensiero anche alle due figlie. Insieme al marito Luca Tomassini, Katia Sagrafena - romana di nascita, ma orvietana d'adozione - nel 2010 ha fondato il gruppo internazionale che opera nel mondo Tlc, media e digital quotato alla Borsa di Milano.