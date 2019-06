Anche giardini per combattere dipendenze

Alla Comunità incontro Molino Silla di Amelia le dipendenze si combattono anche con gli 'healing gardens', giardini terapeutici studiati per alleviare, attraverso le essenze arboree, gli effetti di particolari patologie. I due giardini sono stati realizzati dai ragazzi residenti, che hanno piantumato specie con particolari caratteristiche organolettiche, grazie al contributo della Fondazione Carit.

Gli spazi - spiega una nota della Comunità - sono strutturati appositamente per offrire stimoli sensoriali, tattili, olfattivi, uditivi e visivi che aiutano il rilassamento. La presenza di piante profumate, aromatiche e dalla fioritura prolungata favoriscono in queste oasi naturali un percorso 'sensoriale' con effetti terapeutici sul paziente avendo, in alcuni casi, la capacità di diminuire la somministrazione di farmaci.