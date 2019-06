Sanità si prepara a ondata di caldo

Le strutture sanitarie umbre si preparano a fronteggiare gli eventuali effetti negativi che l'imminente ondata di caldo potrebbero provocare sulla popolazione. Alte temperature attese in particolare il 27 e 28 giugno ma che potranno sopraggiungere anche a luglio, agosto e settembre, e per questo l'assessore regionale alla Salute, Antonio Bartolini, ha incontrato a Villa Umbra i commissari straordinari delle Usl e delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni.

"L'obiettivo - ha detto Bartolini - è stato di allertare i soggetti di riferimento affinché siano messe in pratica tutte le misure necessarie stabilite dalle linee di indirizzo regionali per la prevenzione e la gestione degli effetti del caldo sulla salute dei cittadini. Si tratta di una serie di azioni ribadite nella delibera quadro adottata dalla Giunta regionale nel 2014 e che verranno applicate da subito visto che ci troviamo ad affrontare la prima ondata di calore della stagione estiva 2019".