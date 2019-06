Sanità, delegazione maltese a Umbertide

E' stato un successo la visita della delegazione del ministero della Salute di Malta al Centro per i disturbi del comportamento alimentare di Umbertide, che si è svolta il 24 e 25 giugno. La dottoressa Darlenn Zerafa e il dottor Anton Grech - riferisce una nota della Usl Umbria 1 - sono stati molto interessati al percorso dedicato al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare dell'età evolutiva dai 3 a 6 anni. In particolare hanno prestato attenzione al percorso contro l'obesità infantile.

Lo scopo della visita, infatti, era quello di studiare le metodologie di lavoro del centro di Umbertide per poter, successivamente, aprire un centro a Malta dove l'obesità infantile è un problema particolarmente sentito.

La visita rientrava nell'accordo tra Regione Umbria e La Valletta che ha portato, nel corso degli anni, alla costruzione del centro Kenn Ghal Satek di La Valletta.