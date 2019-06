Mostra fotografica Jimmy Katz a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 GIU - Ritraggono alcuni dei più importanti artisti jazz e rock, da Cassandra Wilson a Herbie Hancock, da Keith Jarrett a Ornette Coleman, da Chick Corea a Pat Metheny, da Sonny Rollins a Brad Mehldau da Sting ad Angela Hewitt: sono alcune delle 100 immagini, molte inedite, di uno dei maggiori fotografi di musica, Jimmy Katz, che saranno in esposizione dal 28 giugno al primo settembre alla Galleria Nazionale dell'Umbria.

Mostra che si inserisce nel progetto della Galleria che anche nel 2019, per il quarto anno consecutivo, rinnova la collaborazione con le rassegne musicali di caratura internazionale della regione, quali Umbria Jazz (dal 13 al 21 luglio torna il programma di concerti per "Jazz goes to the Museum"), L'Umbria che spacca e Trasimeno Music Festival aprendo le proprie sale, e soprattutto la suggestiva cornice della Sala Podiani, alle note di grandi musicisti.