Inaugurato il Digipass a Spoleto

"È un fatto di grande importanza, di cui siamo particolarmente orgogliosi. È un'opportunità per tutti i cittadini, specialmente i più giovani, un messaggio modernizzante che va assolutamente colto".

Con queste parole il sindaco Umberto de Augustinis ha voluto sottolineare il valore del Digipass Spoleto, lo spazio pubblico ad accesso libero per accedere ai vari servizi digitali inaugurato in via Busetti.

"Dietro tutto questo c'è stato l'aiuto e il supporto della Regione Umbria - ha aggiunto il sindaco de Augustinis - che ha creduto e sostenuto il progetto, anche attraverso l'impegno convinto dell'assessore Bartolini che ringrazio personalmente per quanto fatto fin qui".

Dotato di postazioni di lavoro, computer portatili, accesso wi-fi, sala conferenze e area relax, dal 1 luglio il Digipass sarà aperto dal lunedì al sabato. Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato anche l'assessore regionale all'innovazione e all'agenda digitale Antonio Bartolini.