A Spoleto Ecce robot di Fondazione Fendi

La Fondazione Carla Fendi ancora protagonista al Festival dei 2Mondi di Spoleto.

Esplorerà infatti il mondo dell'intelligenza artificiale con Ecce robot, in programma il 30 giugno alle 11 al Teatro Caio Melisso.

Si tratta di una riflessione sulle nuove tecnologie che governeranno il futuro e con le quali l'uomo si deve già confrontare, individuandone privilegi e opportunità ma anche riconoscendone i rischi.

"Dai social alle app dei nostri smartphone, dalla domotica che trasforma le nostre case alla robotica medica, dalla musica composta da algoritmi alle opere d'arte create da robot intelligenti - spiega Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Fondazione - non c'è aspetto del nostro quotidiano che non sia toccato dall'intelligenza artificiale e affollato da presenze robotiche, anche se non ne abbiamo ancora la totale consapevolezza".