Rava a Umbria Jazz per i suoi 80 anni

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Enrico Rava festeggia i suoi 80 anni (li compirà il 20 agosto) e si fa un regalo d'eccezione: girare per teatri, club e festival di tutto il mondo con una "Special Edition" che raccoglie alcuni dei talenti da lui scoperti e lanciati negli ultimi anni. A Perugia in occasione di Umbria Jazz sarà impegnato il 20 luglio al Teatro Morlacchi. Un ottantenne, Rava, che, come accade per i grandi jazzmen, non perde mai quella freschezza di idee che porta a inventare formule e progetti, costruire inedite partnership artistiche, scoprire e valorizzare musicisti emergenti, come con Rava Under 21 e New Generation.

Nella Special Edition che si esibirà a Perugia ritroviamo alcuni dei giovani da lui lanciati. La formazione è un sestetto di cui fanno parte Francesco Bearzatti, Giovanni Guidi e la sezione ritmica del New Quartet che vinse nel 2015 il referendum di Musica Jazz: Francesco Diodati alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Enrico Morello alla batteria.

Oggi sono tutti protagonisti della scena italiana (e non solo) del jazz. Il compleanno di Rava è una festa per tutto il mondo del jazz, considerando quanto sul suo sviluppo ha inciso il trombettista triestino. Il free jazz dei primi anni della carriera con Steve Lacy e Gato Barbieri, l'esperienza newyorkese con Cecil Taylor, Carla Bley e la JCO (la monumentale opera della Bley, Escalator Over The Hill), gli incroci con l'avanguardia europea, la scoperta dell'opera lirica in chiave jazz, le collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti della scena contemporanea: sono capitoli, più che di una singola biografia, della storia del jazz italiano.