Gdf Terni,2.5 mln sequestrati in 17 mesi

Oltre 2,5 milioni di euro sequestrati per reati tributari, 72 denunce per reati fiscali, 143 evasori totali scoperti: sono solo alcuni numeri dell'attività svolta negli ultimi 17 mesi dalla guardia di finanza del comando di Terni. Il bilancio è stato reso noto questo pomeriggio dal comandante provinciale facente funzioni, il tenente colonnello Fabrizio Marchetti, alla vigilia dei festeggiamenti per il 245/o anniversario della fondazione del Corpo, in programma domani a Perugia.

In base ai dati diffusi, le fiamme gialle, dal primo gennaio 2018 al 31 maggio 2019, hanno anche individuato 15 milioni di euro di danni erariali dovuti a sprechi e malagestione di risorse pubbliche, segnalando e denunciando 60 responsabili.

"Un numero importante per una realtà medio-piccola come quella ternana" ha detto Marchetti, secondo il quale "il tessuto economico è comunque sostanzialmente sano, anche se non manca qualche patologia".