Bene ospedale Terni su digitalizzazione

(ANSA) - TERNI, 24 GIU - "L'ospedale ha fatto notevoli passi in avanti in questi tre anni in tema di digitalizzazione, dalla cartella clinica estesa a tutti i reparti all'archiviazione della base dati, migliorando molto la qualità dell'assistenza erogata. Ma come in tutte le vere rivoluzioni ci deve essere una forte spinta a livello professionale e una consapevelozza degli utenti": a dirlo è stato questa mattina il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Maurizio Dal Maso, in occasione dell'evento "Healthcare & digitale. Strumenti, azioni e sfide della sanità del futuro", promosso dalla stessa azienda e organizzato da Consenso - gruppo Hdrà presso la Camera di commercio.

Un appuntamento incentrato sul tema della sanità digitale, in particolare dei sistemi e strumenti come smart hospital, big data e fascicolo elettronico, ma anche su una case history di successo, che riguarda proprio il Santa Maria: la chirurgia robotica Da Vinci.