Terremoto, Conte 'possiamo fare di più'

(ANSA) - TERAMO, 22 GIU - "Nei territori che hanno subito le ferite del terremoto viaggio spesso, voglio testimoniare l'attenzione del Governo per queste zone": così il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, a Teramo dove partecipa al 'Forum Internazionale del Gran Sasso', organizzato dalla Curia e dall'Università. "Abbiamo inserito delle norme da ultimo nel 'decreto sbloccacantieri', che ormai è legge, qualche altra norma potrà tornare nel 'decreto crescita' che deve ora passare alla Camera. Insomma, stiamo completando l'architettura che servirà per procedere più speditamente anche alla ricostruzione" ha aggiunto Conte. "Abbiamo cercato di raccogliere le sollecitazioni anche degli enti locali e delle istituzioni del territorio, probabilmente non siamo riusciti a raccogliere il 100% delle richieste, saremo al 70%, all'80%.

Abbiamo fatto molto, mi sono speso perché rimanessero alcune norme che avevano sollecitato una discussione a livello parlamentare. Possiamo fare ancora di più e lo faremo".