Spaccio in casa, arrestati coniugi

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Avevano allestito nella propria abitazione - secondo la polizia - un centrale dello spaccio di droga, due coniugi arrestati a Città di Castello in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.

La donna, una italiana di 28 anni, e l'uomo, di origini tunisine, di 38, entrambi già indagati in passato, erano stati sottoposti all'attenzione dei poliziotti a seguito di una segnalazione di attività sospette nella loro abitazione.

Al termine di una complessa attività di indagine, gli investigatori hanno appurato - secondo quanto riferito - che la coppia si era ritagliata una importante fetta nel mercato dell'eroina nella zona del Tifernate, assicurandosi una fitta rete di clienti.

I due sono stati trovati in possesso di circa 10 grammi di eroina, una somma di circa 1.000 euro in banconote di piccolo taglio, oltre a vario materiale per il peso ed il taglio delle dosi.