La Chiesa ricorda Venerabile Trancanelli

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa liturgica di san Giovanni Battista, lunedì 24 giugno, ricorre il 21/o anniversario della morte del Venerabile Servo di Dio Vittorio Trancanelli (1944-1998), i cui resti mortali riposano dal 2 luglio 2017 nella cappella dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove il 24 pomeriggio (ore 17.30) il cardinale Gualtiero Bassetti presiederà la celebrazione eucaristica insieme al vescovo di Città di Castello, mons. Domenico Cancian, in ricordo del noto medico chirurgo.

Vittorio Trancanelli, sottolinea il postulatore della causa di canonizzazione Enrico Solinas, "è un esempio di vita santa spesa a servizio dei poveri e dei malati". Trancanelli insieme alla moglie Rosalia Sabatini e ad altre famiglie diede vita all'opera diocesana di carità "Alle Querce di Mamre", che accoglie tutt'oggi persone in gravi difficoltà, tra questi minori con particolari disagi e disabilità.