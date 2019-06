Il 23 il decennale del Memorial Coscioni

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Stelle della Nazionale, medaglie mondiali e tanto cuore in pista a Orvieto per la decima edizione del meeting internazionale di atletica leggera "Memorial Luca Coscioni" che si terrà domenica 23 giugno allo stadio "Luigi Muzi". La manifestazione, organizzata dall'Atletica Libertas Orvieto e dedicata al ricercatore e atleta orvietano malato di Sla morto nel 2006 a soli 38 anni, è stata presentata in una conferenza stampa. Settimo nel ranking italiano dei meeting nel 2018, il "Memorial Coscioni" rappresenta il più importante evento di atletica leggera in Umbria e propone un ricco parterre di campioni nazionali e internazionali che si cimenteranno nelle 14 specialità in programma.

Si comincia con la gara del martello dove gli occhi sono puntati su Marco Lingua, uno dei migliori specialisti italiani. Fra gli altri, nei 100 metri femminile scende in pista anche la "velocista con gli occhiali", la nazionale azzurra Irene Siragusa. Nei 400 metri maschile da seguire è Alessandro Sibilio.