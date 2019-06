Di Maio, c'è molta attenzione per l'Ast

(ANSA) - TERNI, 21 GIU - "Per quanto riguarda l'Ast stiamo seguendo con molta attenzione, ci sono stati tavoli nelle ultime settimane. L'obiettivo, come sempre, è mettere insieme la tutela della salute e la tutela del lavoro": a dirlo questo pomeriggio, a Terni, è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in merito alla situazione dell'acciaieria ternana.