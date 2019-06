Perugia lancia campagna abbonamenti

Si chiama "Grifo robot" la nuova campagna abbonamenti del Perugia calcio per la serie B 2019-2020.

La società ha reso noto che la vendita partirà il 27 giugno ed è stata ispirata al famoso cartone anche per "coinvolgere i giovani perugini" ai quali sarà riservata una speciale tariffa.

Fino al 20 luglio ci sarà la prelazione per i vecchi 5.510 abbonati, mentre la vendita libera inizierà il 22 luglio.

La società di Pian di Massiano, che ha recentemente scelto Massimo Oddo come nuovo tecnico, ha mantenuto inalterati i prezzi della scorsa stagione. "Al pari" di quello per le singole gare.

Si aggiunge alla lista delle possibilità la tariffa Grifo robot, pensata per un adulto e un under 14.