Assemblee legislative parlano di Europa

A Ventotene la due giorni di Calre, la Conferenza delle Assemblee legislativa d'Europa, che ha come tema "Per un'Europa dei diritti e delle Responsabilità". Un confronto sulle tematiche europee tra i presidenti delle Assemblee legislative d'Europa, docenti universitari, giornalisti e intellettuali.

Appuntamento al quale è stata concessa la medaglia del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giunto anche il saluto del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, che ha sottolineato la necessità di una "Europa forte e unita, che sappia ripartire dalla politica e dall'economia reale, superando un'immagine fatta di burocrazia e di soluzioni tecnocratiche".

"La medaglia del Quirinale è un gesto che riconosce l'importanza e la bontà della nostra iniziativa - ha spiegato Donatella Porzi presidente dell'Assemblea legislativa umbra e di Calre - per cui ringraziamo il Presidente della Repubblica, sempre in prima linea per difendere lo 'spirito delle radici' dell'Europa".