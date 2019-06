A Norcia niente tassa su insegne pubblicità

Niente imposte a Norcia per le insegne pubblicitarie degli esercizi commerciali. La tassa resta invece per la pubblicità fatta con veicoli, frecce direzionali e cartellonistica. A specificarlo, attraverso la responsabile dell'ufficio preposto, è l'amministrazione comunale dopo che in questi giorni ha inviato gli avvisi per il pagamento dell'imposta.

"Il Legislatore - spiega Loretta Mariucci - ha disposto l'esenzione dal pagamento della sola imposta di pubblicità relativa alle insegne. A sostegno della corretta applicazione della norma anche l'Istituto per la finanza e l'economia locale di Anci, interpellato a riguardo, ha specificato che la legge di bilancio ha disposto l'esenzione unicamente con riguardo alle insegne di esercizio di attività commerciali, di produzione e di beni o servizi". (ANSA).