Prefetto Perugia visita Comuni provincia

Il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, si è recato in visita istituzionale presso il Comune di Spoleto, dove è stato ricevuto dal sindaco, Umberto Deagustiinis. Successivamente è stato ai Comuni di Campello sul Clitunno e di Castel Ritaldi dove ha incontrato i sindaci Maurizio Calisti ed Elisa Sabbatini.

Nel corso degli incontri, che si sono svolti in un "clima costruttivo e di cordialità" - sottolinea la prefettura -, è stato richiamato "lo stretto e consolidato rapporto di leale, sinergica collaborazione esistente tra la Prefettura e le amministrazioni comunali, che consente di operare proficuamente per favorire lo sviluppo del territorio, nonché per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità".

In particolare, durante l'incontro con il sindaco di Spoleto sono stati richiamati gli aspetti relativi agli interventi di ricostruzione e alle connesse procedure contabili-amministrative.