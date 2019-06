Maturità per 40 a Norcia e Cascia

A Norcia e Cascia sono una quarantina gli studenti che hanno iniziato la prova di maturità. Per la terza volta dopo il terremoto.

"Un'ennesima prova di coraggio che sicuramente insieme alle altre li ha temprati e forse rinforzati. Mi piace pensare che l'esperienza passata sicuramente farà parte del loro 'curriculum' non solo in termini di difficoltà, ma anche di arricchimento umano per la solidarietà e la vicinanza dei tanti che ci hanno aiutato" ha detto all'ANSA la dirigente scolastica di Norcia e Cascia, Rosella Tonti, al termine della prima prova d'esame. "Con la maturità 2019 - ha aggiunto - si chiude il ciclo dell'emergenza, i moduli che ci hanno ospitati sono, infatti, in fase di smontaggio per fare posto alla nuova struttura che traghetterà i loro compagni fino alla costruzione del nuovo polo scolastico definitivo".