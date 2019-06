Lamanna vice Assocomunicatori Atenei

Antonello Lamanna, dell'Università per Stranieri di Perugia, è il nuovo vicepresidente dell'Aicun, l'associazione nazionale dei comunicatori degli atenei italiani.

E' stato eletto in occasione del rinnovo del direttivo nazionale che si è svolto presso l'Università Federico II di Napoli alla presenza di circa 150, tra giornalisti, dirigenti, docenti e comunicatori.

Il direttivo appena eletto, guidato dal presidente Angelo Saccà e dal vice Lamanna che si sono posti, come uno dei principali obiettivi del loro mandato, il rafforzamento dei rapporti dell'associazione con le principali istituzioni di riferimento a partire proprio dalla Crui e dal Codau, per proseguire con il Miur. I giovani e le loro famiglie - è stato sottolineato - "devono tornare a percepire l'università come un vero e proprio ascensore sociale". Secondo l'associazione dei comunicatori "è necessario rafforzare e finalizzare meglio la comunicazione scientifica e istituzionale".