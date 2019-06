Violenza di genere, progetto Questura

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Andrà in onda giovedì 20 giugno la prima puntata del servizio televisivo, nato dalla collaborazione di Tgr Rai Umbria e la Questura di Perugia, dedicato al problema della violenza di genere.

#MAISOLE, questo il nome del progetto, "segna il solco - spiega la Questura - di un'azione finalizzata ad informare lo spettatore su ciò che ruota intorno a certi tipi di violenza. Un documentario che vuole trasmettere alle vittime un messaggio chiaro: uscire dalla spirale della violenza si può. Attraverso le interviste a rappresentanti delle Istituzioni, la Polizia di Stato, la Magistratura, i Servizi sociali, i Centri anti-violenza, e le preziose testimonianze di alcune vittime si comprenderà come sia importante e possibile trovare una via d'uscita".

La Polizia di Stato, fedele alla propria politica di prossimità, è quindi impegnata non solo nella prevenzione e repressione dei reati ma anche in progetti di formazione, in corso ed in fase di realizzazione, dedicati alla cittadinanza.