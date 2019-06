seminario sugli appalti a Villa Umbra

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Le novità normative riguardanti la fase esecutiva dei contratti pubblici, con particolare attenzione alle varianti in corso d'opera, sono state al centro del corso "Modifiche al contratto e varianti in corso d'opera nel d.Lgs. n.50/2016" organizzato oggi dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, diretta da Alberto Naticchioni. Sotto la lente le principali novità sulle varianti in corso d'opera con riferimento al Decreto Legislativo 50 del 2016 e il ruolo dei soggetti attori della fase esecutiva degli appalti.

Relatore della giornata formativa è stato Massimiliano Ambrosini, ingegnere esperto in gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

"L'innovazione portata nell'ambito della contrattualistica pubblica - ha sottolineato l'ingegner Ambrosini - sancisce un radicale cambiamento d'approccio rispetto alle diverse tipologie di modifiche contrattuali, che siano lavori, forniture o servizi".