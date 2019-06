Più professionisti in Cardiologia bimbi

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Il servizio di Cardiologia pediatrica del S. Maria della Misericordia, ora svolto in spazi più ampi e con nuovi arredi al piano -1 del blocco "L", considerata una richiesta sempre crescente di prestazioni, si è dotata di nuove apparecchiature, con un incremento di attività, che viene reso possibile grazie alla collaborazione con la struttura complessa di Cardiologia diretta dal dottor Claudio Cavallini. L'occasione per presentare la riorganizzazione del servizio ambulatoriale è stata la cerimonia di donazione di alcune apparecchiature - un cicloergometro, due saturimetri e due lettini - da parte dell'Aulci (Associazione umbra per la lotta alle cardiopatie infantili. Strumentazione donata con il supporto di Unicredit e della Polisportiva Prepo, rappresentate dal management Daniela Taschini, Mario Giogli, Fabrizio Barbetti e Filippo Rapo per la società sportiva.