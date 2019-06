Esce il 5/7 compilation Umbria Jazz 19

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Da venerdì 5 luglio sarà disponibile la compilation Umbria Jazz 19, in pre-order già da sabato 8 giugno. Per il quinto anno consecutivo Warner Music Italy pubblica la compilation ufficiale del festival Jazz - che quest'anno celebra, tra l'altro, il suo 46/o anniversario - tra i più apprezzati a livello internazionale. La doppia raccolta presenta alcuni tra i protagonisti dell'edizione che si terrà a Perugia dal 12 al 21 luglio. Tra questi, e solo per citarne alcuni, Gino Paoli con Danilo Rea, Paolo Fresu & Lars Danielsson, Diane Krall, George Benson, Chick Corea, Kamasi Washington, Joachim Kühn, Fabrizio Bosso & Julian Oliver Mazzariello, e molti altri ancora, per due ore di musica di altissimo livello. La versione su Cd - riferisce UJ - è prevista in uscita nelle edicole in contemporanea con Mondadori.



TRACKLIST “UMBRIA JAZZ 19”:

CD 1

01. GINO PAOLI Ti Lascio Una Canzone

02. LARS DANIELSSON & PAOLO FRESU Un Vestido Y Un Amor

03. ENRICO PIERANUNZI, ANDRÉ CECCARELLI, DIEGO IMBERT L’Adieu (feat. Simona Severini)

04. EMANUELE CISI No Eyes

05. FABRIZIO BOSSO & JULIAN OLIVER MAZZARIELLO Rumba For Kampei

06. STEFANO DI BATTISTA Donna Lee

07. DANILO REA And I Love Hear

08. MARCO BARDOSCIA, QUARTETTO ALBORADA, RITA MARCOTULLI Ninna Nanna Per La Piccola Sara

09. RAFFAELE CASARANO Preghiera In Mare

10. PAOLO CONTE Via Con Me (Live)

CD 2

01. GEORGE BENSON On Broadway (Edit)

02. KAMASI WASHINGTON Testify

03. DIANE KRALL Summertime

04. ROBBEN FORD Ain't Got Nothin' But The Blues

05. CHICK COREA This Is New

06. CHARLES LLOYD QUARTET Karma

07. JOACHIM KÜHN Sunshine

08. MILES DAVIS Tutu

09. JOHN COLTRANE My Favorite Things (Pt. 2)

10. CHARLES MINGUS Better Git Hit In Your Soul

11. ORNETTE COLEMAN Lonely Woman

LP

Disco 1 – Lato A

01. JOHN COLTRANE My Favorite Things (Pt. 2)

02. ROBBEN FORD Ain't Got Nothin' But The Blues

03. EMANUELE CISI No Eyes

04. GINO PAOLI Ti Lascio Una Canzone

Disco 1 – Lato B

01. CHARLES MINGUS Better Git Hit In Your Soul

02. STEFANO DI BATTISTA Donna Lee

03. FABRIZIO BOSSO & JULIAN OLIVER MAZZARIELLO Rumba For Kampei

04. DANILO REA And I Love Hear

Disco 2 – Lato A

01. MILES DAVIS Tutu

02. GEORGE BENSON On Broadway (Edit)

03. LARS DANIELSSON & PAOLO FRESU Un Vestido Y Un Amor

04. CHARLES LLOYD QUARTET Karma

Disc 2 – Side B

01. ORNETTE COLEMAN Lonely Woman

02. CHICK COREA This Is New

03. JOACHIM KÜHN Sunshine