A Perugia #PASocial Day 2019

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - "La semplificazione della pubblica amministrazione attraverso il digitale non è più un sogno per i cittadini: otto su dieci chiedono ormai servizi e informazioni via social e chat, per ridurre tempi e costi": anche a Perugia, una delle 18 città italiane coinvolte in contemporanea, è tornato il PA Social Day, l'evento nazionale che accende i riflettori sui temi della nuova comunicazione della pubblica amministrazione. Professionisti del digitale, giornalisti, comunicatori, rappresentanti di enti, aziende pubbliche, associazioni, imprese, hanno continuato, in questa seconda edizione, a confrontare opinioni e buone pratiche su un argomento specifico legato al contesto generale della nuova comunicazione digitale.

Il tema scelto per il capoluogo umbro è stato la "Semplificazione". Intorno a questo concetto, istituzioni pubbliche e aziende - al Binario 5, spazio di coworking a Fontivegge - hanno raccontato progetti, azioni, interventi che stanno animando una nuova stagione della pubblica amministrazione.