Alemanno, semplificare per ricostruire

"La ricostruzione post sisma passa attraverso la semplificazione reale delle procedure e il personale sufficiente per gestirle": è quanto ha detto all'ANSA il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, a pochi giorni dalla sua riconferma alla guida del Comune pesantemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016.

"Nei nostri territori - ha aggiunto Alemanno - non ci sono da ricostruire solamente case, edifici pubblici, capannoni e chiese, ma anche l'economia locale e in tal senso occorre intervenire subito a favore degli imprenditori con sostegni chiari e definiti". Il sindaco non ha mai fatto mistero di essere favorevole a un "riconoscimento delle nostre terre come aree svantaggiate, che permetterebbe di ottenere delle agevolazioni utili per ripartire con le imprese ed evitare di andare altrove per ripartire con le proprie attività".