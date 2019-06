Regolari pasti a pazienti ospedale Terni

Sono stati distribuiti regolarmente sin dalla serata di mercoledì i pasti ai pazienti dell'ospedale Santa Maria di Terni, dopo i ritardi causati dalla sospensione dell'attività della cucina (gestita dalla All food) decisa dall'Usl Umbria 2 a seguito di un controllo in cui nei locali è stata riscontrata la presenza di blatte nelle apposite trappole.

"Ma i controlli sui servizi erogati - spiega l'Azienda ospedaliera in una nota - stanno continuando per avere la certezza che tutto il processo di preparazione avvenga nel pieno rispetto dei parametri previsti dal capitolato speciale d'appalto. Altri accertamenti, inoltre, stanno andando avanti anche da parte della Usl Umbria 2 in quanto, attraverso la cucina dell'ospedale la All Food prepara pasti anche per altre strutture sanitarie del territorio".