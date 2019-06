In Umbria "bene" attuazione Fondi Ue

"In Umbria sta procedendo bene l'attuazione della programmazione relativa ai tre fondi comunitari": lo ha annunciato il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, intervenendo al Comitato di sorveglianza unitario dei Programmi operativi Fesr e Fse 2014-2020 che si è riunito all'Auditorium Santa Caterina a Foligno. Facendo riferimento in particolare al Fondo europeo di sviluppo regionale, a quello sociale europeo e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. "Per i quali - ha spiegato Paparelli - la Regione dispone di 1.578 milioni di euro per la fase di programmazione 2014-2020".

"Come hanno riferito le Autorità di vigilanza - ha detto il presidente della Regione -, grazie al raggiungimento dei livelli di spesa certificata previsti e alla performance attuativa avremo a disposizione premialità per tutti i tre i fondi".