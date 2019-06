In Umbria 700 punti di accesso wi-fi

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - La Regione Umbria ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale numero 25 dell'11 giugno, l'avviso rivolto ai Comuni umbri per l'attivazione di punti di accesso wifi della rete #WifiUmbria.

"Il programma - ha affermato l'assessore regionale Antonio Bartolini - prevede circa 700 hot spot Wifi, con un investimento regionale di 800.000 euro destinato a tutti i Comuni umbri, con priorità per quelli più grandi con maggior presenza di turisti e di studenti universitari. Gli impianti che verranno posizionati negli spazi pubblici tra cui edifici, piazze, luoghi di interesse turistico e aggregativo ma anche aree verdi e parchi, garantiranno l'accesso libero e gratuito ai cittadini, agli studenti ed i turisti. Un'opportunità che avrà benefici territoriali anche in termine di promozione di beni, siti turistici ed eventi".

La rete sarà federata con il sistema di accesso "Piazze Wi fi Italia" che permette, con una unica registrazione, di essere automaticamente agganciati alla rete in tutta la nazione.