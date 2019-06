Studio, voto appartenenza non c'è più

"Le elezioni europee hanno sconvolto il panorama politico dell'Umbria, molto più di quanto avvenuto in altre regioni italiane. Il voto di appartenenza non c'è più ed è calata radicalmente la fedeltà al proprio partito politico": è il quadro tracciato sui flussi elettorali dell'ultima consultazione dal professor Bruno Bracalente dell'Università di Perugia. Autore di un' analisi sulle dinamiche delle urne.

"Nello stesso giorno, a distanza di qualche secondo - ha spiegato Bracalente -, un elettore vota a sinistra per le europee e a destra per le comunali oppure viceversa. Il confronto tra le politiche del 2018 e le europee di quest'anno rivela una enorme mobilità. Si potrebbe definire un elettorato più libero e più maturo".

L'analisi, presentata a Palazzo Cesaroni, è stato condotto con un software messo a punto dal professor Antonio Forcina e con la collaborazione di Nicola Falocci e Brunello Castellani del Servizio studi e valutazione delle politiche dell'Assemblea legislativa.