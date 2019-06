Spello pronto per notte delle Infiorate

Tutto è pronto per la notte più lunga dell'anno a Spello, quella della realizzazione delle Infiorate del Corpus Domini.

I bozzetti sono ancora top secret ma quasi tutti pronti e sta per iniziare la fase della capatura per separare i petali con cui realizzare i quadri e i tappeti lungo tutte le principali piazze e strade del borgo.

L'evento, che si svolgerà a Spello il 22 e il 23 giugno è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nel museo delle Infiorate di Spello.

In occasione dell'edizione 2019 Spello parteciperà per la prima volta al concorso delle "Communities in Bloom". In virtù del legame con i fiori e della tradizione radicata delle Infiorate, è stata infatti selezionata dalla rete dei Comuni Fioriti per partecipare a questa prestigiosa competizione internazionale quale esempio italiano.