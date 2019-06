Nuovo capo gabinetto questura Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - Il primo dirigente della Polizia, dottoressa Monica Grazioso, è il nuovo capo di Gabinetto della questura di Perugia. Prende il posto del dottor Francesco Barba promosso vicario a Siena.

Il nuovo dirigente del compartimento polizia postale per l'Umbria è invece il vice questore dottor Sergio Russo. Và a ricoprire l'incarico dopo la promozione della dottoressa Annalisa Lillini a Venezia.

La Questura ha sottolineato come i due dirigenti vantino "un curriculum importante".

Ravennate di origine, Grazioso ha tra l'altro diretto la digos della sua città coordinando una serie di operazioni "di rilievo" per il contrasto di un vero e proprio network di foreign fighters.

Russo ha alle spalle invece un percorso professionale specializzato nella lotta alla criminalità informatica e delle telecomunicazioni. (ANSA).