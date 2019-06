Giovane umbra tedoforo Universiadi

E' stata la perugina Costanza Laliscia, già 5 volte campionessa italiana, junior e senior, di endurance equestre, ad aprire la staffetta per la fiaccola delle Universiadi che ha fatto tappa ad Assisi. A lei è toccato il compito di avviare il percorso, partendo dalla Basilica superiore di San Francesco.

Della "Universiade flame relay" sono stati protagonisti tre atleti. Laliscia, 19 anni, per la 30/a edizione della Summer Universiade, che si concluderà il 14 luglio dopo oltre dieci giorni di grandi eventi sportivi a Napoli e in Campania, è l'unica atleta, a livello italiano, a rappresentare gli sport equestri. Iscritta al primo anno di Scienze motorie sportive all'Università di Perugia, ha mosso i primi passi nel mondo dell'equitazione già all'età di quattro anni. Gli ultimi campionati italiani di endurance li ha vinti nel 2017 e nel 2018. Quest'anno ha invece ottenuto due medaglie di argento sia nella categoria senior sia junior.