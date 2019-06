Frati Assisi, successo per Con il cuore

"La solidarietà dei frati di Assisi 'Con il cuore, nel nome di Francesco' conquista gli italiani": lo sottolinea il direttore della sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato, commentando lo spettacolo trasmesso da Rai1.

"La serata televisiva - ha evidenziato il religioso - ha raggiunto oltre 2,5 milioni di spettatori pari al 12.3% di share. La maratona benefica continua fino al primo luglio. Per aiutare le missioni francescane in Italia e nel mondo basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45515".

"Un grazie speciale - ha sottolineato ancora padre Fortunato - all'amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, al direttore di Rai1, Teresa De Santis, al capo Struttura Rai, Angelo Mellone, a Carlo Conti, agli artisti che hanno 'prestato' la loro voce per san Francesco e a quanti stanno rendendo possibile questo miracolo d'amore e solidarietà".