Ast presenta suo modello anticorruzione

C'era anche Acciai Speciali Terni al 'Workshop on bribery in export credits' che si è svolto presso la sede dell'Ocse di Parigi e dove ha presentato il proprio modello anticorruzione.

Lo scopo dell'iniziativa - spiega l'azienda in una nota - è stato di facilitare le discussioni tecniche tra governi, agenzie di credito all'esportazione (Eca), banche multilaterali di sviluppo (Mdb), mondo del business e NGOs (Transparency International) sulle misure per scoraggiare la corruzione nelle transazioni commerciali internazionali, attraverso la condivisione dei modelli anti corruzione e delle idee per il futuro. Ast ha partecipato come business speaker attraverso l'intervento di Nicola Allocca, governance director dell'acciaieria e membro della task force contro la corruzione del Biac (l'associazione che rappresenta l'industria all'interno dell'Ocse). E' stato lui a presentare il percorso anti corruzione di Ast